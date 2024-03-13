T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13.03.2024 - 00:00

Sayı: 2022/1004 Esas -

Davacı ESHABİL KARAKUYU ile Davalı TÜRKOĞLU MAL MÜDÜRLÜĞÜ vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle;Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde kain;

Doğusunda: Mehmet KARAKUYU'ya ait yer, Batısında: Songül KURT'a ait bahçe, Kuzeyinde: Mehmet KARAKUYU'ya ait yer,Güneyinde: Zeminde mevcut yol, yoldan sonra dere, dereden sonra ise Musa KARAKUYU'ya ait bahçe olan, 2.630,12 m² yüzölçümlü taşınmazın, Eshabil KARAKUYU adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların, hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.