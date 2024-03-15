T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15.03.2024 - 00:00

Sayı: 2022/673 Esas 08/03/2024 İLAN TUTANAĞI

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesiUzunsöğütMahallesinde kain;

Davacı SALİH İMALI tarafından tescile konu edilen A harfi ile gösterilen doğusunda; Doğusunda; Fatik KELEPİR' e ait fıstık bahçesi Batısında; Emine ARI' ya ait bahçe, Kuzeyinde; yol ve yoldan sonra Ali ARI' ya ait bahçe, Güneyinde; Türkoğlu-Uzunsöğüt mahallesi Alfalt yolu bulunan toplam 1516,60 m²taşınmazların 49996540466 T.C. Kimlik nolu SALİH İMALI adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.