T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15.03.2024 - 00:00

Sayı: 2022/271 Esas 11/03/2024 İLAN TUTANAĞI

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesiUzunsöğütMahallesinde kain;

Davacı BEKİR ARI tarafından tescile konu edilen A harfi ile gösterilen doğusunda; tescil harici alan, 107 ada 47 parsel, 107 ada 48 parsel numaralı taşınmazlar, batısı; tescil harici alan, güneyin; 107 ada 22 parsel, kuzeyi; tescil harici alan ile çevrili olan 6179,72 m²taşınmazın 47620619656 T.C. Kimlik nolu BEKİR ARI adınatescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.