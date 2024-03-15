T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2022/271 Esas 11/03/2024 İLAN TUTANAĞI
Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesiUzunsöğütMahallesinde kain;
Davacı BEKİR ARI tarafından tescile konu edilen A harfi ile gösterilen doğusunda; tescil harici alan, 107 ada 47 parsel, 107 ada 48 parsel numaralı taşınmazlar, batısı; tescil harici alan, güneyin; 107 ada 22 parsel, kuzeyi; tescil harici alan ile çevrili olan 6179,72 m²taşınmazın 47620619656 T.C. Kimlik nolu BEKİR ARI adınatescili istenilmektedir.
Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02001419