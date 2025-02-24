Yayınlanma: 24.02.2025 - 00:01

T.C. TUZLUCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/132 Esas

Mahkememizce yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 10/04/2025 günü saat 10:43'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20/02/2025

Hakim 272716

Davalı: Yılmaz ABATAY - 19448866680 T.C. Kimlik numaralı, IĞDIR ili, Merkez ilçesi, Kasımcan mah/köy, 33 Cilt, 33 Aile sıra no, 7 sırada nüfusa kayıtlı, Muharrem ve Beyimcan oğlu/kızı, 01/01/1963 doğumlu,