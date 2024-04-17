T.C. ULUDERE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Yayınlanma: 17.04.2024 - 00:00

Sayı: 2022/78 Esas 08/03/2024

Davacı Arif YAMAN tarafından davalı Hasımsız olarak mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği yazılı bulunan ve gaipliği istenen MUMİN YAMAN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların duruşma günü olan 07/05/2024 tarihine kadar mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP T.C. KİMLİK NO: 34208360758

ADI SOYADI: MUMİN YAMAN

BABA ADI: HÜSEYİN

ANA ADI: HALİME

DOĞUM TARİHİ: 01/01/1943

DOĞUM YERİ: ULUDERE

İKAMETGAH ADRESİ: Yeşilyova Mah. Uludere/ ŞIRNAK