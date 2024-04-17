T.C. ULUDERE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN
Sayı: 2022/78 Esas 08/03/2024
Davacı Arif YAMAN tarafından davalı Hasımsız olarak mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği yazılı bulunan ve gaipliği istenen MUMİN YAMAN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların duruşma günü olan 07/05/2024 tarihine kadar mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP T.C. KİMLİK NO: 34208360758
ADI SOYADI: MUMİN YAMAN
BABA ADI: HÜSEYİN
ANA ADI: HALİME
DOĞUM TARİHİ: 01/01/1943
DOĞUM YERİ: ULUDERE
İKAMETGAH ADRESİ: Yeşilyova Mah. Uludere/ ŞIRNAK
#ilangovtr Basın No: ILN02017618