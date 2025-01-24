T.C. ÜMRANİYE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 24.01.2025 - 00:01

T.C. ÜMRANİYE KAYMAKAMLIĞI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU NO : 2024/67772

KONU.............: ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN SONA ERDİRİLMESİ

Sn; METİN ÇOLAK

(Mernis Adresi: KURNA MAH. ANADOLU YOLU CAD. 48/PENDİK/İSTANBUL)

Sn; MUSTAFA ÇOLAK

(Mernis Adresi: KURNA MAH. ANADOLU YOLU CAD. 48/PENDİK/İSTANBUL)

Sn; RAYİFE ÇOLAK

(Mernis Adresi: KURNA MAH. ANADOLU YOLU CAD. 48/PENDİK/İSTANBUL)

İLGİ : Müdürlüğümüze yapılan 2024/67772 Başvuru numaralı Elbirliğinin Bozulması.

A.DUDULLU Mah. 919 ada 4 parseldeki taşınmazın tamamı/hissesi elbirliği halinde adınıza/adlarınıza kayıtlı iken;ÜSKÜDAR 10. NOTERLİĞİ' nden verilen 04/05/2023 tarihli ve 9469 sayılı veraset belgesine istinaden mirasçılar adına vekaleten TURGAY BENDER 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu' na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunulmuştur.

Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik gerekçe göstererek bir itirazınız varsa bu itirazınızın veya paylaşma davası açılmış ise, dava açıldığı hususunun bu yazının tepliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Her hangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek,hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

Bilgilerinize tebliğ edilir. 20/01/2025