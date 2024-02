T.C. ÜNYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN TEBLİĞ İLANI

Yayınlanma: 25.02.2024 - 00:00

ESAS NO: 2018/476 Esas, KARAR NO: 2021/423

Mahkememizin 2018/476 esas sayılı dosyası ile Davacı ŞABAN CİĞERCİ, davalı ERTUĞRUL DOĞAN ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;

Davalı 52438538884 T.C. kimlik numaralı Ertuğrul DOĞAN'a yapılan tebligatın tebliğ edilemediği, ikamet adresi ve mernis adresinin bulunmadığı, haricen kişiye ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği, bahsi geçen davaya konu somut olguya ilişkin açılan davanın Ünye 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/476 esas 2021/423 kararı ile; Davanın KABULÜ ile, a) Ordu ili, Ünye ilçesi, Sahilköy mahallesi,cilt no: 40, hane no: 137, BSN: 15'te nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Fatma oğlu, Ünye 20/06/1961 doğumlu, 16880723960 T.C. kimlik numaralı ŞABAN CİĞERCİ'nin annesinin BSN: 6'da nüfusa kayıtlı, Hasan ve Hamide kızı, Fatsa 10/05/1938 doğumlu, 16895723450 T.C. kimlik numaralı FATMA CİĞERCİ olmadığının TESPİTİNE, b) Davacı ŞABAN CİĞERCİ'NİN annesinin, Ordu ili, Ünye ilçesi, Tekkiraz mahallesi, cilt no: 87, hane no: 326, BSN: 13'te nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Ayşe kızı, Ünye 20/05/1927 doğumlu, 52522536000 T.C. kimlik numaralı HATİCE DOĞAN olduğunun TESPİTİ İLE, davacının NÜFUS KAYDININ BU ŞEKİLDE DÜZELTİLMESİNE, düzeltilmiş şekli ile NÜFUSA KAYIT VE TESCİLİNE, iş bu gerekçeli kararın ilanen tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın ihtarı ve tebliğ ilanen tebligat ile ilan olunur. 09/02/2024