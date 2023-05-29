T.C. ÜRGÜP SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 29 Mayıs 2023

ESAS NO: 2021/592 Esas

Davacı, İsmail ÇOPUROĞLU ileDavalılar, Ayşe İLHAN, Hanife SEMİZ, Mahmut YAZGAN, Makbule YAZGAN, Naciye OTUZBİR, Ümit ARSLAN arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Sayın Ayşe İLHAN, Hanife SEMİZ, Mahmut YAZGAN, Naciye OTUZBİR,

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinizedava dilekçesi ve tensip zaptı duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1- İkamet adresi kesin olarak bilinmeyen davalılar Ayşe İLHAN, Hanife SEMİZ, Mahmut YAZGAN, Naciye OTUZBİR "07/07/2023 günü saat: 11:10'da yapılacak olan duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, işbu tebliğden itibaren iki haftalık yasal süre içinde cevap ve delillerinizi sunmanız ihtar ve tebliğ olunur." hususu,

Duruşma Günü: 07/07/2023 günü saat: 11:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 147. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.09/05/2023