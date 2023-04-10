T.C. URLA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayınlanma: 10 Nisan 2023

DOSYA NO : 2020/99 Esas

KARAR NO : 2021/754

Karşılıksız Yararlanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/12/2021 tarihli ilamı ile açılan kamu davasının DÜŞÜRÜLMESİNE karar verilen Nazmi ve Nursel kızı, 13/10/1978 doğumlu, Düzce, Kaynaşlı, Muratbey mah/köy nüfusuna kayıtlı SEVDA ORTAARGUN tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ULUSAL GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.04.2023