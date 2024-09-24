T.C. URLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 24.09.2024 - 00:01

T.C. URLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/189 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Mahkememiz dosyasında dava konusu edilen İzmir İli Urla İlçesi Yelaltı Mahallesinde bulunan eski 650ada 11parsel (yeni 3185 ada 13 parsel)numaralı taşınmazın maliki Mustafa kızı Ayşe isimli şahsın sağ veya ölü olup olmadığı ve nerede olduğuna dair bilgisi olan kimselerin duruşmanın yapılacağı 24/12/2024 tarihine kadar mahkememize başvurmaları hususu ilan olunur. 15/08/2024

GAİP : İzmir İli Urla İlçesi Yelaltı Mahallesinde bulunan eski 650 ada 11parsel (yeni 3185 ada 13 parsel)numaralı taşınmazın paydaşı Mustafa kızı Ayşe