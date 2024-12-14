T.C. URLA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 14.12.2024 - 00:01

T.C. URLA İCRA DAİRESİ'NDEN

2024/320 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/320 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Urla İlçe, DENİZLİ Mahalle/Köy, denizli köy (köycivarı) Mevkii, 3748 Ada, 6 Parsel, bodrumlu dubleks mesken dört adet betonarme bodrumlu Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazın Denizli Mahallesinde, 4 Bloklu site içerisinde yer aldığı; betonarme bodrumlu dubleks mesken nitelikli D Blok 1 no'lu bağımsız bölüm olduğu ve 20 Sokak No:31/3 adresinden numarataj aldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın belediye ve altyapı hizmetlerinden tam olarak yararlandığı tespit edilmiştir. Taşınmaz Çeşmealtı mevkiinde, çevreye göre yüksek bir kotta bulunmaktadır. Taşınmaz deniz manzaralıdır. Harbiye Caddesine 550 metre, denize 1.800 metre mesafededir. Tespite konu taşınmaz, bodrum kat üzeri 2 katlı betonarme müstakil villa tarzında olup 3748 ada 6 parselde, ayrık nizam olarak yapılmış A , B ve C Blok 1 No?lu taşınmazlar ile birlikte konumlanmıştır. Taşınmazın bodrum katı 72,13 m2 alanlıdır. 2 adet oda, 2 adet Banyo-WC bulunmaktadır. Taşınmazın zemin katı ise 68,33 m2 alanlı olup 1 adet Salon, 1 adet mutfak ve 1 adet WC bulunmaktadır. Mutfak hazır mutfaktır. Salonda 1 adet şömine bulunmaktadır. Tavan alçı tavandır. Zemin seramikle kaplıdır. Yerden ısıtma sistemi mevcuttur. Doğramalar kısmen alüminyum panel malzemeden kısmen de PVC malzemedendir. Ardında elektrikli panjur bulunmaktadır. Taşınmazın 1. Katı 71,42 m2 alanlıdır. 3 adet oda, 1 adet Banyo-WC ve 1 adet ebeveyn banyosu bulunmaktadır. Zemin seramikle kaplıdır. Taşınmazın çatıya çıkış için 10,53 m2 merdiven kulesi ve çatı terası bulunmaktadır. İç kapılar Amerikan press malzemedendir. Taşınmazın bahçesinde 25,00 m2 alanlı yüzme havuzu bulunmaktadır. Taşınmaz, belediye ve altyapı hizmetlerinden tam olarak yararlandığı tespit edilmiştir. Taşınmaz Çeşmealtı mevkiinde, çevreye göre yüksek bir kotta bulunmaktadır. Taşınmaz deniz manzaralıdır. Harbiye Caddesine 550 metre, denize 1.800 metre mesafededir. Urla merkeze 9 km mesafededir. Etrafında bahçeli dubleks müstakil villalar ve siteler mevcuttur. Taşınmaza ait2 Adet Narenciye (20-40 yaş),60 Adet Kartopu ,1 Adet Yucca,1 Adet Muz ağacı bulunmaktadır.

Adresi : Denizli Mahallesi (Denizli Köy ) Köy Civarı Mevkii 3748 Ada 6 Parsel G/Bodrum+Zemin Kat+1.Kat/-/1 Urla/İzmirUrla / İZMİR

Yüzölçümü : 1.396,95 m2

Arsa Payı : 1/4

İmar Durumu :İzmir İli, Urla İlçesi, Denizli Mahallesi, tapunun 3748 ada 6 parseli 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon Uygulama İmar Planında TAKS:0,20KAKS:0,40 iki katlı Konut Alanı olarak planlıdır. Taşınmazın olduğu adrese heyet olarak gidildi. Taşınmazın yanımızda getirdiğimiz pafta bilgilerine aynen uyduğu görüldü. Gerekli inceleme, ölçümler yapılarak rapor tanzim edildi.

Kıymeti : 30.966.350,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 13:38 / Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 13:38

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 13:38 / Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 13:38

10/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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