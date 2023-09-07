T.C. UŞAK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 07 Eylül 2023

Örnek No:55*

2023/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi 276 Ada 19 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasfıyla 640,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Üzerinde yapılaşma olmayıp boş arsa vasfındadır. Batısında 8.Ray Sokak, güneyinde 1.Ray Sokak cepheli köşe parseldir. Gazi bulvarına yakın konumda ve ulaşım imkanları kolaydır. Belediye hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır. Geometrik olarak çokgen biçimli, topoğrafik olarak eğimli bir yapıya sahiptir. Kentsel Dönüşüm Toki konutlarının karşısında, Ramada Otele yakın konumdadır.

Yüzölçümü: 640,00 m2

İmar Durumu: Uşak Belediyesi 1000 ölçekli imar planında, ayrık nizamda 4 kata müsaadeli ticaret alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 6.400.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/02/2024 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati: 14/02/2024 - 10:20

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/03/2024 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati: 15/03/2024 - 10:20

05/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.