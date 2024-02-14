T.C. UŞAK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 14.02.2024 - 00:00

>Örnek No: 55*

2023/23 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Uşak İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 955 Ada 26 Parsel numaralı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasfıyla 4.805,40 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır.

İmar Durumu: Uşak Belediyesi 1000 ölçekli uygulama planında tarımsal nitelikli alanda ve yolda kalmaktadır.

Kıymeti: 3.600.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati: 29/05/2024 - 10:00

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/06/2024 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 6459 Ada 4 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa"vasfıyla 905,84 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır.

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1000 ölçekli uygulama planında ayrık nizamda 4 kata müsadeli konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.050.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 10:10

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/06/2024 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 10:10

12/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.