T.C. UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/30 Tereke
KARAR NO : 2023/30 Tereke
Uşak 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/11/2024 tarih 2023/30 Tereke esas 2024/49 Karar sayılı ilamı ile; 1-Müteveffa 31699047694 T.C. Kimlik numaralı HÜLYA ŞENSUNA'nın İ.İ.K 217/1 uyarınca TEREKESİNİN TASFİYESİNİN TATİLİNE,
İİK'nun 217.maddesi gereğince kararın ilanına,
Yapılacak ilana alacaklılar tarafından 30 gün içinde iflasa ilişkin işlemlerin tatbikini devam edilmesinin istenip masrafın peşin verilmemesi halinde tasfiyenin kapatılacağı hususunun eklenmesine dair ilan metnidir.
#ilangovtr Basın No: ILN02152240