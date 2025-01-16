T.C. UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 16.01.2025 - 00:01

T.C.

UŞAK

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli Merkez İlçesi Atatürk Mahallesi 271 Ada 29 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "10 Katlı Betonarme Apartman" vasfıyla 351,00 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Satışa konu olan kısmı, Bodrum+Zemin+Asma Kat, 19 Nolu Bağımsız Bölümdür. Tapu kaydında "İş Yeri (Hamam)" vasfıyla kayıtlıdır. Mevcutta erkekler hamamı ve kadınlar hamamı olarak 2 ayrı bölümde tasarlanmış ve keşif günü kullanım halindedir.

Adresi : Atatürk Mahallesi, Dış Kapı No:32 Uşak

Yüzölçümü : 351,00 m2

Arsa Payı : 880/2306

İmar Durumu : Uşak Belediyesinin 1/100 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizamda 5 kata müsadeli konut altı ticaret alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 8.919.282,82 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: "3194 Sayılı Kanunun geçici 16.md gereğince imar barışı cins değişikliği işlemi gerçekleştirilmiştir." şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2025 - 13:40

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 13:40

14/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

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