Yayınlanma: 12.03.2025 - 00:01

T.C. UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/13 Tereke

KIRKLARELİ ili, BABAESKİ ilçesi, ALPULLU mah/köy 6 Cilt, 243 Aile sıra no 3 sırada nüfusa kayıtlı 24/11/1960 doğumlu 14/05/2022 tarihinde vefat eden müteveffa ENGİN AKÇADOĞAN'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan, Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur. 06/03/2025