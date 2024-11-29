T.C. UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/12 Tereke
Uşak 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 221/11/2024 tarih 2023/12 Tereke esas 2024/50 Karar sayılı ilamı ile; Müteveffa 34190292976 T.C. Kimlik numaralı ÜMİT TANITMIŞ'ın İ.İ.K 217/1 uyarınca TEREKESİNİN TASFİYESİNİN TATİLİNE,
İİK'nun 217.maddesi gereğince kararın ilanına,
Yapılacak ilana alacaklılar tarafından 30 gün içinde iflasa ilişkin işlemlerin tatbikini devam edilmesinin istenip masrafın peşin verilmemesi halinde tasfiyenin kapatılacağı hususunun eklenmesine dair ilan metnidir.
#ilangovtr Basın No: ILN02131085