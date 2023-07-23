T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 23 Temmuz 2023

ESAS NO: 2023/157 Esas

DAVALI: S.S. SUSUZÖREN SULAMA KOOPERATİFİ

Davacı Devlet Su İşleri tarafından Davalı S. S. Susuzören Sulama Kooperatifi aleyhine açılan, taraflar arasında düzenlenen ön sözleşme doğrultusunda 1.kısım sulama şebekesine ait kuyuların ve elektrifikasyon tesisi bedeli olan 719.203,00 TL'lik Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı S.S. Susuzören Sulama Kooperatifinin davacı tarafça adresinin bildirilmediği, mahkememizce yapılan araştırmada da tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden davalı S.S. Susuzören Sulama Kooperatifi adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davalı S.S. Susuzören Sulama Kooperatifi'nin işbu ilanın yayımlanmasından itibaren yasal iki haftalık sürede HMK 122, 126, 129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, HMK.nun 116, 117. maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürmesi, HMK. nun 128. maddesi gereğince bu süre içerinde cevap dilekçesini sunmadığı taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve HMK.nın 131 maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.