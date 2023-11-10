T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/305 Esas

Davacı ORMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Davalılar SAMİ YİĞİT ve diğerleri aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Davalılardan BİRAY VAROL, MUSTAFA KANAT VE UMUT AKARCA'nın tüm aramalara rağmen adreslerine rastlanılamadığından Karar İlamı ve Tensip Zaptı ile duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizden verilen 18/07/2018 tarih ve 2016/409 Esas 2018/548 sayılı kararı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi'nin 21/09/2023 tarih ve 2023/1736 Esas 2023/1190 Karar sayılı ilamıyla KALDIRILMAKLA, Durusma Günü:28/03/2024 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu Karar İlamı ve Tensip Zaptı ile duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.