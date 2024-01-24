T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 24.01.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/11 Esas

Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu, ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile vasfı, yüzölçümü, malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmaz hakkında kamu yararı olmak üzere TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup;

Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı :TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ olduğu,BOZ DM-Çamsu Enerji Nakil Hattı güzergahına rastlayantaşınmazların ve üzerindeki mustesatın kamulaştırılması hususunda TEDAŞ Yönetim Kurulunun 04/11/2019 tarih ve 23-838 nolu kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlanılan taşınmazlardan Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. Maddesi uyarınca ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; açılacak işbu davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ olduğu; Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde ön görülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bilgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Uşak Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, aşağıda adı geçen davalıların Uşak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 21/02/2024 günü saat 09:30'dan itibaren yapılacak duruşmalara gelemediği veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilan olunur.16/01/2024

ESAS NO: DAVALILAR: 2024/11 Hasan SEZER 2024/12 Mehmet ESEN, Alime GENÇER, Ahmet ESEN, Şenol ESEN, Halime ESEN, Nülfer ESEN, Zülfi ESEN 2024/13 Zülfikar GENÇER 2024/14 Yılmaz GENÇER 2024/15 Zülfikar GENÇER 2024/16 Mustafa GENÇER 2024/17 Müesser YILDIZ, İsmail YILDIZ, Gülizar GÖKKAYA, Ali YILDIZ, Ahmet YILDIZ 2024/18 Birol TUNÇER 2024/19 Mehmet SAYAR 2024/20 Müesser YILDIZ, İsmail YILDIZ, Gülizar GÖKKAYA, Ali YILDIZ, Ahmet YILDIZ 2024/21 Mehmet SAYAR 2024/22 Müesser YILDIZ, İsmail YILDIZ, Gülizar GÖKKAYA, Ali YILDIZ, Ahmet YILDIZ



