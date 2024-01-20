T.C. UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 20.01.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2022/71 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/71 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Uşak İli, Merkez İlçesi, Bölme Mahallesi, Akçukur Mevkii626 Ada 109 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Tarla" vasıfla 15.351,34 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır.

İmar Durumu: Uşak Belediyesi 1000 ölçekli uygulama plan ve 5000 ölçekli nazım plan kapsamında değildir. 100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında tarımsal nitelikli alanda kalmaktadır.

Kıymeti: 3.070.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: "3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereğince kısıtlıdır." şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/04/2024 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati: 17/04/2024 - 13:50

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/05/2024 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati: 17/05/2024 - 13:50

17/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.