Yayınlanma: 24.01.2025 - 00:01

T.C. UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/10 Tereke

UŞAK ili, SİVASLI ilçesi, MERKEZ Mah/Köy 1 Cilt, 164 Aile sıra no 36 sırada nüfusa kayıtlı 17/10/1980 doğumlu 29/11/2024 tarihinde vefat eden müteveffa YUSUF CİHAN'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612'nci maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan, Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.