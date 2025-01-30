T.C. UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 30.01.2025 - 00:01

T.C. UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

2024/30 SATIŞ

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Uşak İli, Merkez İlçesi, Bölme Mahallesi, Kocasaka Mevkii, 588 Ada 296 Parsel sayılı taşınmaz "Tarla" vasfıyla 21.440,52 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Yola cephesi yoktur.

İmar Durumu: Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmayıp plansız alanda kalmaktadır.

Kıymeti 4.288.104,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereğince kısıtlıdır." şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2025 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati: 13/05/2025 - 13:31

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati: 17/06/2025 - 13:31

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Uşak İli, Merkez İlçesi, Bölme Mahallesi, Karayer Mevkii, 653 Ada 24 Parsel sayılı taşınmaz "Tarla" vasfıyla 1.561,62 m2 yüz ölçümüyle kayıtlıdır. Yola cephesi vardır.

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yaklaşık 219 m2 alan yol olarak planlıdır, kalan alanın planı bulunmamaktadır.

Kıymeti: 3.123.240,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: "3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereğince kısıtlıdır" ve "Uşak Büyük Ova Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK. kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. " şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2025 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 10:01

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 10:01

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Uşak İli, Merkez İlçesi, Bölme Mahallesi 655 Ada 114 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Tarla" vasfıyla 12.294,71 m2 yüz ölçümüyle kayıtlıdır. Yola cephesi vardır.

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmayıp plansız alanda kalmaktadır.

Kıymeti: 6.147.355,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereğince kısıtlıdır." şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2025 - 11:01

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati: 17/06/2025 - 11:01

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Bölme Mahallesi, Ova Mevkii, 664 Ada 71 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Tarla" vasfıyla 5.968,84 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Yola cephesi yoktur.

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmayıp plansız alanda kalmaktadır.

Kıymeti: 3.581.304,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: "3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereğince kısıtlıdır." şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 12:01

Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2025 - 12:01

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 12:01

Bitiş Tarih ve Saati: 17/06/2025 - 12:01

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Uşak İli, Merkez İlçesi, Bölme Mahallesi, Çiğillik Mevkii, 685 Ada 155 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Tarla" vasfıyla 36.471,27 m2 yüz ölçümüyle kayıtlıdır. Yola cephesi vardır.

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmayıp plansız alanda kalmaktadır.

Kıymeti: 18.235.635,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: "3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereğince kısıtlıdır" ve "Uşak Büyük Ova Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK. kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz." şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2025 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2025 - 14:31

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/06/2025 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati: 17/06/2025 - 14:31

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Uşak İli Merkez İlçesi Bölme Mahallesi 473 Ada 4 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasfıyla 1.082,00 m2 yüz ölçümüyle kayıtlıdır. Üzerinde yapılaşma yoktur.

İmar Durumu: Uşak Belediyesi imar planında ayrık nizam 2 katlı konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 4.219.800,00 TL

KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/05/2025 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati: 15/05/2025 - 10:01

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/06/2025 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati: 17/06/2025 - 10:01

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Bölme Mahallesi 683 Ada 22 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Tarla" vasfıyla ve 2.960,01 m2 yüz ölçümüyle kayıtlıdır. Üzerinde yapılaşma yoktur.

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yaklaşık 1.096,00 m2 alan yol olarak planlıdır. Kalan alan ayrık nizam 3 katlı konut alanı olarak planlıdır.

Kıymeti: 7.400.025,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:"3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereğince kısıtlıdır" ve "Uşak Büyük Ova Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK. kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz." şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/05/2025 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati: 15/05/2025 - 14:31

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/06/2025 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati: 17/06/2025 - 14:31

27/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

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