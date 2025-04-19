T.C. UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 19.04.2025 - 00:01

T.C. UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

2023/54 SATIŞ

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/54 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Uşak İli, Merkez İlçesi, Aybey Mahallesi, 4460 Ada 1 Parsel numaralı taşınmaz tapu kaydında "Kargir Üç Katlı Ev ve Arsa" vasfıyla 2.483,00 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Parsel üzerinde bodrum + zemin + 2 katlı yapı, yapıya bitişik 1 katlı garaj ile 2 adet depo yapıları bulunmaktadır. Bahçe olarak kullanılan kısmında; 10 ile 25 yaşları arasında değişen toplam 22 adet karışık türde ağaç vardır.

İmar Durumu: Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, ayrık nizamda 8 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 12.363.000,00 TL

KDV Oranı: İhale bedelinin %80,53'üne %10 oranında, %19,47'sine %20 oranında uygulanacaktır.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati: 24/09/2025 - 10:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/10/2025 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati: 23/10/2025 - 10:00

16/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)

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