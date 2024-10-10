T.C. UŞAK 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 10.10.2024 - 00:00

Sayı: E.95948984-2023/78-Ceza Dava Dosyası 02/10/2024

SANIK: JEREN KERIMOVA, Izbasar ve Akgul kızı,

16/04/1974 TÜRKMENİSTAN doğumlu

SUÇ: Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ: 23/10/2022

KARAR TARİHİ: 07/05/2024

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazıl sanık hakkında Mahkememizde yapılan kovuşturma sonucunda, 07/05/2024 tarih ve 2023/78 Esas, 2024/302 Karar sayılı kararla basit yaralama suçundan 1.680,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, CMK'nun 231. Maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, CMK'nun 231/8. Maddesi gereğince 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

Kararın sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş ve iş bu ilanın gazete ilanından 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve takip eden 7 gün içerisinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle; mahkememiz nezdinde itiraz kanun yoluna başvurulabileceği, itiraz edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği, süresinde itiraz edilmesi halinde ise CMK'nın 223. maddesi uyarınca bir hüküm verilebileceği, duruşmadan önce itirazdan vazgeçilmesi halinde duruşma yapılmayıp verilen hükme itiraz edilmemiş sayılacağı, itiraz üzerine duruşma açılarak yapılacak yargılamada mahkemenin CMK'nın 251.maddesi kapsamında basit yargılama usulüne göre verdiği önceki hükümle bağlı olmayacağı, itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapılması halinde duruşma açılarak yapılacak yargılamada CMK'nın 251/3.maddesi uyarınca sanık hakkında yapılan 1/4 oranındaki indirimin korunacağı ancak sanık tarafından itiraz edilmesi halinde CMK'nın 251/3.maddesi uyarınca sanık hakkında yapılan 1/4 oranındaki indirimin uygulanmayacağı ilanen tebliğ olunur.