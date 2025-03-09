T.C. UŞAK 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 09.03.2025 - 00:01

T.C. UŞAK 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/7 Esas

KARAR NO: 2024/255

Sanık Muhannet Abdullah LOCİ'nin ( Ahmet ve Necah oğlu, 1990 Suriye / Halep doğumlu ) Mahkememizde yapılan yargılama aşamasında adresi tüm aramalara rağmen bulunamadığından, mahkememiz hükmünün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; mahkememizden verilen 2024/7 - 255 E/K sayılı ilam ile sanık hakkında TCK 187/1 maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle açılan davanın zaman aşımı sebebiyle düşmesine karar verilmiş olup, 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca mahkeme ilamı tebliğ yerine kayim olmak üzere, hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.03.2025