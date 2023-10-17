T.C. UZUNKÖPRÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 17 Ekim 2023

ESAS NO : 2016/2 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa CEMİLE MUT'na ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Müteveffa CEMİLE MUT'un terekesi mahkememizce muhafaza altına alınmış olup, müteveffanın yasal mirasçı olan Turhan ve Ayşe oğlu, 26/08/1993 doğumlu, 14732002560 T.C. Kimlik Numaralı Mümin MUT'ayapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Mirasçı Mümin MUT, Turhan ve Ayşe oğlu,

26/08/1993 doğumlu, T.C. Kimlik Numaralı: 14732002560