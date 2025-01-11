T.C. VAKFIKEBİR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/36 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, Büyükliman Mahalle, Ev Bahçesi Mevkii, 342 Ada, 7 Parsel,
Adresi : Büyükliman Mahallesi, Ev Bahçesi Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 7.162,04 m²
İmar Durumu : İmar planı dışında kadastro parseli niteliğinde kırsal yerleşik alanda kalır.
Kıymeti : 12.022.051,12 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 11:56
Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 11:56
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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2025 - 11:56
Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2025 - 11:56