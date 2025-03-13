T.C. VAKFIKEBİR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/39 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Trabzon İl, Çarşıbaşı İlçe, ÇARŞIBAŞI Mahalle/Köy, 233 Ada, 10 Parsel,
Adresi: Çarşıbaşı İlçesi Çarşıbaşı MahallesiÇarşıbaşı / TRABZON
Yüzölçümü: 345,79 m2
İmar Durumu: Var
Kıymeti: 5.013.955,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/04/2025 - 12:05
Bitiş Tarih ve Saati: 22/04/2025 - 12:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/05/2025 - 12:05
Bitiş Tarih ve Saati: 21/05/2025 - 12:05