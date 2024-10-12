T.C. VAN 2. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/511 Esas

KARAR NO: 2024/370

SAYIN KAMRAN MOHAMMAD CHOKALI

Davacı Soheyla KHEZRI tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

"Davanın KABULÜ İLE,

1- 20/03/1975 Mahabad doğumlu Mustafa ile Meliha oğlu 99828048042 yabancı kimlik numaralı KAMRAN MOHAMMAD CHOKALI ile 26/11/1989 Shanındezh doğumlu Eshaeil ile Aısheh kızı M60322426 pasaport numaralı SOHEYLA KHEZRI'nın evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle TMK'nun 166/1-2. maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2- Davacı kadın yararına dava tarihinden itibaren olmak üzere aylık 1.500,00 TL tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devamına,karar kesinleştikten sonra TMK 176. Maddesi gereğince davacı kadının yoksulluk haklarını karşılamak üzere 20.000,00 TLyoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,

3- Tarafların boşanmaya sebep olan olaylardaki kusur nispetleri ve gerçekleşen sosyal-ekonomik durumları gözetilerek;

maddi tazminat isteminin kabulü ile; TMK'nın 174/1-2.maddesi uyarınca 25.000 TL maddi, manevi tazminat isteminin kısmen kabulü ile 25.000 TL manevi olmak üzere toplam 50.000 TL tazminatın davalı erkekten alınarakdavacı kadına verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,

4- Dava adli yardımlı olduğundan başlangıçta alınmayan 269,90 TL başvuru harcı ile alınması gereken 427,60 TL karar harcı ve 408,00 TL Tebligat, 20,00 TL e- tebligat, 42,00 TL müzekkere ve 8,75 TL kep ücreti olmak üzere toplam 478,75 TL davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

5- Davacı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair davacı vekili huzurunda verilen gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 (iki) hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Nöbetçi Aile Mahkemesine verilecek dilekçe ile Van Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı."

şeklinde hüküm tesis edilmiş olup, işbu hüküm özeti karar tebliği yerine geçmek üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.