T.C. VAN 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 12 Haziran 2023

ESAS NO: 2023/79 Esas

DAVALI: OSMAN GÜVEN Mescit (İstiklal) Sk. No: 1 Kacarlı Mah. Şereflikoçhisar/ ANKARA

SAYIN OSMAN GÜVEN

Aleyhinize açılan Kişisel Eşyanın İadesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşma günü 06/09/2023 günü saat: 09:50'daolarak belirlenmiş olup, HMK'nın 139.maddesi uyarınca belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.