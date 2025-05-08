Yayınlanma: 08.05.2025 - 00:01

T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/540 Esas 29.04.2025

Konu: evraklar HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileDEFTERDARLIK KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı Maliye Hazinesitarafından mahkememizde açılan Gaipliğe karar verilmesi nedeniyle; Dava konusu Van ili İpekyolu ilçesi Aşağınorşin Mahallesinde bulunan 1967ada 1 parsel, 1965 ada 3 parsel, 1966 ada 1 parsel , 1964 ada 3 parsel sayılı taşınmazlara 471/2400 hisse ile malik Muhittin, 120/2400 hisse ile malik Behiye, 480/2400 hisse ile malik Nadide, 96/2400 hisse ile malik Gülüzar ve 281/2400 hisse ile malik Şevket isimli hisse sahiplerinin sağolup olmadıklarının ve yaşayıp yaşamadıklarının bilinmediğini mütegayyip olduklarını belirterek bu kişiler adına olan ve 10 yıldır kayyım yoluyla idare edilen tapunun iptali ile hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla ismi geçin gaip olduğu bildirilen kişiler hakkında gaipliğine karar verilmesi talep edilen kişilerinin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri aksi halde söz konusu taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescil edilebileceği ilan olunur. 29.04.2025