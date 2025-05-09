T.C. VAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 09.05.2025 - 00:01

T.C. VAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/269 Esas

Dahili davalı Van İli, Tuşba İlçesi, Yeşilsu Mah/Köy, Cilt:116, Aile:58, Sıra:5'te nüfusa kayıtlı, 22/09/1961 Van doğumlu Hamza ve Esma'dan olma Salih KAYA'ya dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli olup duruşma gün ve saati tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. İla 31. Maddeleri gereğince adı geçen dahili davalının duruşmanın bırakıldığı 22/05/2025 tarih saat 10:35'te mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gerektiği, aksi halde HMK'nın 139, 150. maddeleri gereğince yokluğunda yargılamaya devam edilip bir karar verileceği ve duruşma gün ve saatini son ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

DAHİLİ DAVALI: SALİH KAYA-42400411062, Van İli, Tuşba İlçesi, Yeşilsu Mah/Köy, Cilt:116, Aile:58, Sıra:5'te nüfusa kayıtlı, 22/09/1961 Van doğumlu Hamza ve Esma'dan olma

Ek : Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı, Tebliğ Evrakı