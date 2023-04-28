T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 28 Nisan 2023

ESAS NO: 2023/134 Esas

Dava konusu Van İli İpekyolu İlçesi Erçek Mahallesi 204 ada, 101 parsel sayılıtaşınmazın 299,08 m² lik taşınmazın idare adına tescili ile kamulaştırılan taşınmazın yol olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Davalı LEYLA SAMUKAY hakkında kamulaştırma davası açıldığı ilan olunur.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/134 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/03/2023