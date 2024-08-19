T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 19.08.2024 - 00:00

ESAS NO : 2024/273 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/08/2024

S.No Mahalle

Ada/Parsel

Dosya Esas

Van İli

Tuşba İlçesi Dibekdüzü Mahalle/Köyü 106 ada, 179 parsel

2024/273

Van İli

Tuşba İlçesi, Arısu Mahalle/köyü 116 Ada, 1 parsel

2024/274

Van İli

Tuşba İlçesi, Ayanıs Mahalle/köyü 107 ada, 24 parsel

2024/275

Van İli

Tuşba İlçesi, Ayanıs Mahalle/köyü 107 ada, 54 parsel

2024/276

Van İli

Tuşba İlçesi, Ayanıs Mahalle/köyü 107 ada, 53 parsel

2024/277

Van İli

Tuşba İlçesi, Ayanıs Mahalle/köyü 107 ada, 209 parsel

2024/278

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