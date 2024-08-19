T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/273 Esas
Kamulaştırmayı yapan davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/08/2024
S.No Mahalle
Ada/Parsel
Dosya Esas
Van İli
Tuşba İlçesi Dibekdüzü Mahalle/Köyü 106 ada, 179 parsel
2024/273
Van İli
Tuşba İlçesi, Arısu Mahalle/köyü 116 Ada, 1 parsel
2024/274
Van İli
Tuşba İlçesi, Ayanıs Mahalle/köyü 107 ada, 24 parsel
2024/275
Van İli
Tuşba İlçesi, Ayanıs Mahalle/köyü 107 ada, 54 parsel
2024/276
Van İli
Tuşba İlçesi, Ayanıs Mahalle/köyü 107 ada, 53 parsel
2024/277
Van İli
Tuşba İlçesi, Ayanıs Mahalle/köyü 107 ada, 209 parsel
2024/278