Yayınlanma: 07.02.2025 - 00:01

T.C. VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/495 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle ili,ilçesi,mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

İli: İlçesi: Mahalle / Köy: Ada No: Parsel No: Yüz ölçümü: Van Tuşba Çolpan 107 1 32.835,90 m²

Davacıların Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: AHMET AKMAN SAİT AKMAN MALİYE HAZİNESİ Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

Davacılar AHMET AKMAN VE SAİT AKMAN tarafından, Davalı MALİYE HAZİNESİ aleyhine açılan 2022/495 Esas sayılı Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan açık duruşmasında verilen ara kararı gereğince; Yukarıda sınırları yazılı taşınmaz davacılar adına tescili talep edildiğinden bu taşınmaz üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin 3 ay içerisinde VAN 5.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2022/495 Esas sayılı dava dosyasına müracaatları İLAN olunur.21/01/2025

EK : Fen Bilirkişi Raporu.