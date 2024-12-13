Yayınlanma: 13.12.2024 - 00:01

T.C. VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/429 Esas

Konu : Gaiplik ilanDavacı Maliye Hazinesi tarafından mahkememizde açılan Gaipliğe karar verilmesi davacı nedeniyle; Van İli Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesinde bulunan 102 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 7/72 hisse maliki tapuda Firdevs kızı" Asiye" isimli şahsın sağ olup olmadıklarının ve yaşayıp yaşamadıklarının bilinmediğini mütegayyip olduklarını belirterek bu kişiler adına olan ve 10 yıldır kayyım yoluyla idare edilen tapunun iptali ile hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla ismi geçin gaip olduğu bildirilen kişiler hakkında gaipliğine karar verilmesi talep edilen kişisinin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri aksi halde söz konusu taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescil edilebileceği ilan olunur. 06/12/2024