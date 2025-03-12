Yayınlanma: 12.03.2025 - 00:01

T.C. VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/448 Esas Konu: GAİPLİK İLANI Davacı Maliye Hazinesi tarafından mahkememizde açılan Gaipliğe karar verilmesi davacı nedeniyle; Van ili Hanikoğlu Mahallesi 73 ada, 6 parsel parsel sayılı parselin 35/392 hissesi Seyfi oğlu Hurşit, 2/392 hissesi Hamit anası Dudu, 2/392 hissesi Reşit kızı Mina, 2/392 hissesi Reşit kızı Hayriye, 2/392 hissesi Reşit oğlu Seyfi, 2/392 hissesi Beşir oğlu Kamil ve 2/392 hissesi Beşir kızı Şevkiye" isimli kişilerin sağ olup olmadıklarının ve yaşayıp yaşamadıklarının bilinmediğini mütegayyip olduklarını belirterek bu kişiler adına olan ve 10 yıldır kayyım yoluyla idare edilen tapunun iptali ile hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla ismi geçin gaip olduğu bildirilen kişiler hakkında gaipliğine karar verilmesi talep edilen kişilerinin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri aksi halde söz konusu taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescil edilebileceği ilan olunur. 06/02/2025