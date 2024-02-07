T.C. VEZİRKÖPRÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Esas No: 2023/532 Esas
Konu: Hasan Duran hk. İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimlik bilgileri belirtilen gaipliğine karar verilmesi talep olunan Hasan Duran'ın gaipliği hakkında TMK 33/2-3 fıkrası gereği bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususunun ilanen tebliğ olunur. 02/02/2024
GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ TALEP OLUNAN: HASAN DURAN -T.C. 69697007532 , MEMET oğlu/kızı MAKBULE olma, 27/04/1971 doğumlu, SAMSUN ili, VEZİRKÖPRÜ ilçesi, ÇEKALAN mah/köy 33 Cilt, 47 Aile sıra no, 29 sırada nüfusa kayıtlı.
#ilangovtr Basın No: ILN01978928