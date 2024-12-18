T.C. VİRANŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2024/104 Esas 05/12/2024
Konu: İLAN HK.
Mahkememizin 2024/104 esas sayılı dosyasında sunulan 03/02/2022 tarihli dava dilekçesinde belirttiği üzere Şanlıurfa ili Viranşehir İlçesi, Akçataş köyü 112 ada 2 nolu parsel 74 dönümlük alanı kapsayan tarla vasfındaki dava konusu taşınmazın tescilini talep etmekle:
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları ve vasfı belirtilen taşınmaz hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık süre içerisinde başvurmaları ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02141150