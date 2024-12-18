T.C. VİRANŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18.12.2024 - 00:00

Sayı: 2024/104 Esas 05/12/2024

Konu: İLAN HK. 

Mahkememizin 2024/104 esas sayılı dosyasında sunulan 03/02/2022 tarihli dava dilekçesinde belirttiği üzere Şanlıurfa ili Viranşehir İlçesi, Akçataş köyü 112 ada 2 nolu parsel 74 dönümlük alanı kapsayan tarla vasfındaki dava konusu taşınmazın tescilini talep etmekle:

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları ve vasfı belirtilen taşınmaz hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık süre içerisinde başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02141150