Yayınlanma: 12.03.2025 - 00:01

T.C. VİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2019/649 Esas KARAR NO: 2024/209 Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Davanın KABULÜYLE,

1- Kırklareli ili, Vize ilçesi, Sergen köyü, 169 ada 111 parsel, 169 ada112 parsel, 169 ada 113 parsel, 169 ada 121 parsel, 169 ada 133 parsel, 169 ada135 parsel, 169 ada 136 parsel , 169 ada 137 parsel, 169 ada 138 parsel, 169 ada139 parsel ve 169 ada 140 parsel ile, 187 ada 14 parsel, 252 ada 55 parsel ( yeni 377 ada 207 parsel ), 252 ada 103 parsel ( 372 ada 3 parsel ), 253 ada 27 parsel ve248 ada 1 parsel ( 377 ada 5 parsel ) sayılı taşınmazların üzerindeki ortaklığın aynen taksim mümkün olmadığından üzerlerindeki muhdesat ve şerhlerle birlikte satış suretiyle giderilmesine,

2- Satışın İİK'nun 112-136. Maddelerine göre açık arttırma ( genel açık arttırma )suretiyle yapılmasına,

Dair, tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren HMK 345. Md. Gereğince 2 hafta içerisinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/03/2025