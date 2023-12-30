T.C. VİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 30 Aralık 2023

ESAS NO: 2019/649 Esas

DAHİLİ DAVALI: NANCY SERRA YAPICI -37466200828Davacı tarafından aleyhinizedava konusu Dava konusu Kırklareli ili, Vize ilçesi, Sergen köyü, 169 ada 111, 112, 113, 121, 133, 135, 136, 137, 138, 139 ve 140 parsel ile, Sergen köyü 187 ada 14 parsel, 252 ada 55 ve 103 parsel, 253 ada 27 parsel ile 248 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar için açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dahili dava dilekçesinde belirtilen adresinizedava dilekçesi, tensip zaptı, dahili dava dilekçesi , bilirkişi raporu , bilirkişi ek raporuveduruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınızgerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, tensip zaptı , bilirkişi raporları, bilirkişi ek raporuveduruşma gününün bildirilmesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 21/02/2024 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur.

Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ihtar olunur. İş bu ilan dava dilekçesi , dahili dava dilekçesi, tensip zaptı , bilirkişi raporu , bilirkişi ek raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.18/12/2023