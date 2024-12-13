T.C. YALOVA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 13.12.2024 - 00:01

T.C. YALOVA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO :2023/439

KARAR NO :2023/641

DAVACI :K.H.

KATILAN: YALOVA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

SANIK: HASSAN RAHIMI, Mehrali ve Tacize oğlu, 21/04/1984 KHOY/İRAN doğumlu, Mıotorhary Mahallesi, Alagolilo Sokak No:27 Khoy/İran adresinde oturur.

SUÇ : Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak

SUÇ TARİHİ : 08/05/2019

SUÇ YERİ : YALOVA/ÇİFTLİKKÖY

KARAR TARİHİ : 31/10/2023

Mahkememizin31/10/2023 tarih, 2023/439 Esas-2023/641 Karar Sayılı kararı ile sanık Hassan Rahimi hakkında 08/05/2019 tarihli eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokma suçundan verilen mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin Mahkeme kararı sanığın Mahkememize bildirdiğiadreslere tebliğ edilememiş, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve 30 maddeleri gereğince ilanen tebligat yapma zorunluğu doğmuştur.

Sanıkhakkında, Mahkememizin31/10/2023 tarih, 2023/439 Esas-2023/641 Karar Sayılı kararı ile08/05/2019 suç tarihlisuçundan3 ay 10 gün hapis ve20 TL adli paracezası verildiği, verilen mahkumiyete ilişkin hükmün,CMK 231/5 mad gereğince 5 yıl denetim süresine tabii olmak üzere açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, yargılama giderlerinin işbu ilanen tebliğ ücreti de dahil olmak üzere sanıktan tahsiline karar verildiği, kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olduğu hususlarınınilanen tebliğine, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı sanığa İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.