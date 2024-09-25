T.C. YALOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 25.09.2024 - 00:01

T.C. YALOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Mahkememizden verilen 24/01/2023 tarih ve 2018/364 Esas ESAS ve 2023/59 KARAR numarası yazılı kararı ile; 1-Davanın KABULÜNE, 2- Osmaniye ili, Düzce ilçesi, Yarbaşı beldesi, Karacaören köyü, cilt no.36, Hane no.22, Kemal ve Hatice kızı, 29/04/1967 doğumlu, 20048457482 TC kimlik nolu Güler Çolak' a ait kayıt ile Adana ili, Seyhan ilçesi, Türocağı mahallesi, cilt no.50, hane no.458, bsn.5' te nüfusa kayıtlı, Diba ve Karakaya' dan olma, 08/06/1955 Adana doğumlu, 19370779508 TC kimlik nolu Fatma Karabulut ile mükerrer kayıt bulunduğundan Güler Çolak adına olan kaydın iptal edilmesine,3-Maktu harç tutarı olan 179,90.- TL harcın davalı Fatma Karabulut'tan tahsili ile hazineye gelir kaydına. 4-Davacı tarafından Yargıtay Bozma ilamı sonrası dahil yapılan 0,60 kr dosya, 1.592,00.- TL tebligat ücreti, 192,00.- TL müzekkere masrafı, 81.00.- TL talimat masrafı, 389,40 TL ilan ücreti olmak üzere toplam 2.255,00.- TL yargılama giderinin davalı Fatma Karabulut'tan tahsili ile, hazineye gelir kaydına. Dair, davalı idare temsilcisinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz yolu ile Yargıtay'a başvurma yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldığına dair kararın tüm aramalara rağmen bulunamayan Hatice ÇOLAK, Süreyya KARABULUT ve Nazlı KARABULUT ve Zeynep GEZER e TEBLİĞİ YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.