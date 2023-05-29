T.C. YALOVA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Yayınlanma: 29 Mayıs 2023

Esas No: 2021/713

Mahkememizin 08/03/2023 tarih ve 2021/713 Esas, 2023/150 Karar sayısı ile Sanık Fanar Yousef Omar Abuoudeh hakkında Cinsel Taciz suçundan Düşme kararı verilmiştir.

Sanık Fanar Yousef Omar Abuoudeh'e gerekçeli kararın tebliği için yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, adresinin tespit edilemediği, yurtdışı adresinin de bilinmediği, yapılan aramalara rağmen bulunamadığı, adresinin meçhul olması nedeniyle mahkememiz kararı sanığa tebliğ edilemediğinden, kararın Tebligat Kanunun hükümleri dairesinde Türkiye genelinde yayımlanan Gazetelerinden birinde ilan, elektronik ortamda ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında ilanı yoluyla tebliğine, ayrıca mahkeme ilan tahtasına asılmasına,7201 sayılı yasanın 28 ve devamı maddelerince karar verilmiş olup,

İş bu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, hükmün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkemeye verilecek veya havale ettirilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunarak zapta geçirilmek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.