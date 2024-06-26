T.C. YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 26.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/771 Esas

Davacı tarafından davalı aleyhine başlatılan Yalova İcra Müdürlüğünün 2017/3882 Esas sayılı takip dosyası ile icra takibi başlatıldığını, ancak borçlu adına hiçbir mal varlığı bulunamadığı için başlatılan tabibin semeresiz kaldığı, yapılan araştırmalar neticesinde borçlu Sadık Çelik'in üstünde kayıtlı taşınmazını mal kaçırma kastıyla annesi Aysel Çelik'e devrettiği, dava konusu 'Yalova İli, Altınova İlçesi Geyikdere K Mahalle, 108 Ada, 144 Parsel'de yer alan bağ niteliğinde taşınmaz'' ilgili olarak taşınmazın halen borçlunun annesi üzerine kayıtlı olduğu açık olduğu veişlemin muvazaalı olduğu aşikar olduğundan, taşınmaz üzerine teminatsızolarak İİK 281/2 (ilk cümle) uyarınca ihtiyati haciz şerhi işlenmesine, taşınmazlara ilişkin yapılan muvazaalı devir işleminin BK. 19 ve İİK 277 ve devamı maddeleri gereğince iptaline ilişkin açılanTasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında; Davalı Sadık Çelik (TC;59860041654)'inyapılan tüm araştırmalara rağmen mernis adresinin bulunmaması nedeniyle ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Yalova 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin duruşma salonunda 09/09/2024 günü saat 10:55'da duruşma yapılacağı, HMK 139. Maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN SÜRE içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen KESİN SÜRE içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.