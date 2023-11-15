T.C. YALOVA VALİLİĞİ DEFTERDARLIK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yalova Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, adlarına tanzim edilen Ödeme Emirleri mükelleflerimizin bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103-106. maddeleri ve 345. seri nolu VUK Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, ilan listesinin Vergi Dairemizin ilan koymaya mahsus yerine asıldığı tarih olan 08.11.2023 Tarihini izleyen 15.gün ilan tarihi olup, bu tarihten itibaren bir ay içerisinde vergi dairemize bizzat veya bilvekale müracaat edilmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresin bildirilmesi halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi taktirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|
S. NO
|
VERGİ NO
|
TC. NO
|
PLAKA NO
|
MÜKELLEFİN ADI SOYADI / ÜNVANI
|
ADRESİ
|
VERGİ
VE VEYA
CEZANIN
DÖNEMİ
|
VERGİ
VE VEYA
CEZANIN
TÜRÜ
|
ANA TAKİP DOSYA NUMARASI
|
VERGİ
VE VEYA
CEZANIN
TOPLAMI
|
1
|
2770772501
|
22423187458
|
|
MUAMER DEMİR
|
YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR
|
12/2017-12/2017 01/2016-01/2016 10/2017-10/2017 11/2017-11/2017 10/2019-10/2019 02/2021-02/2021 04/2021-06/2021 01/2020-12/2020 06/2016-06/2016 01/2018-12/2018 07/2016-07/2016 04/2016-04/2016 05/2016-05/2016 02/2016-02/2016 03/2016-03/2016 01/2017-01/2017 02/2017-02/2017 01/2019-01/2019 07/2020-09/2020 02/2019-02/2019 01/2021-01/2021 04/2021-04/2021 09/2017-09/2017 01/2018-01/2018 07/2017-07/2017 08/2017-08/2017 05/2017-05/2017 06/2017-06/2017 03/2017-03/2017 04/2017-04/2017 01/2021-12/2021 10/2021-10/2021 12/2020-12/2020 03/2021-03/2021 02/2021-02/2021 01/2021-01/2021 01/2020-03/2020 10/2020-12/2020 04/2020-06/2020 01/2021-03/2021 07/2021-07/2021 12/2017-12/2017 10/2017-10/2017 11/2017-11/2017 01/2021-12/2021 02/2018-02/2018 03/2018-03/2018 05/2020-05/2020 11/2021-11/2021 06/2020-06/2020 07/2020-07/2020 04/2018-04/2018 05/2018-05/2018 04/2020-04/2020 05/2021-05/2021 11/2021-11/2021 08/2020-08/2020 09/2020-09/2020 10/2020-10/2020 11/2020-11/2020 12/2020-12/2020 06/2021-06/2021 06/2018-06/2018 07/2018-07/2018 04/2018-04/2018 05/2018-05/2018-12/2018-12/2018 11/2018-11/2018 02/2018-02/2018 03/2018-03/2018 04/2021/04/2021 12/2016-12/2016 10/2016-10/2016 11/2016-11/2016 09/2021-09/2021 08/2021-08/2021
|
9066-4518-4515-4510-4418-4415-4410-3080-3074-1086-1084-1048-1047-1046-0015-0010-0003
|
2022022566G100000007
|
15.054.478,20