T.C. YALVAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 09 Ekim 2023

DOSYA NO: 2020/285 Esas

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar Sevgü Çelik ve diğerleri aleyhine açılan dava konusu Isparta ili, Gelendost ilçesi, Madenli köyünde bulunan 5873 parsel sayılı taşınmazın ifrazı neticesinde oluşan 7769 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma davasının mahkememizde yapılan açık yargılamasındaDavanın KABULÜ İLE, karar verildiği, kararın davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından istinaf edildiği,gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi ekli tebligatın davalı Sevgü Çelik yapılamadığı gibi tüm araştırmalara rağmen yeni adresi de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. Maddeleri gereğince gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra işbu gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin adı geçen davalıya tebliğinin yapılmış sayılacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/09/2023