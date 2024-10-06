Yayınlanma: 06.10.2024 - 00:01

T.C. YALVAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2022/291 Esas 06/09/2024

Davacılar CENGİZ DEMİR ve diğerleri ile Davalılar MUSTAFA TURKO ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Davalılar MUSTAFA TURKO'nun isticvabına ilişkin tebligatın yapılamadığı gibi tüm araştırmalara rağmen yeni adresi de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; "Mahkememizce sözlü akid gereğince teslim edilen elmaların miktarı, teslim edilen elmaların değeri, teslim edilen elmaların bedellerinin ödenip ödenmediği, ödenmiş ise ne kadarının ödendiği, davalıların dosyaya sunduğu ürün bedeli açıklamalı ödeme dekontlarının davaya konu elma satışı için yapılıp yapılmadığı, davacıların bakiye alacağının bulunup bulunmadığı konularında isticvabınıza karar verilmiş olup belirtilen gün ve saatte özürsüz olarak gelmediğiniz ya da gelip de sorulan sorulara cevap vermediğiniz takdirde sorulan soruları ikrar etmiş sayılacağınız hususu HMK'nın 171. maddesi hükümlerine göre ihtar ve tebliğ olunur." şeklindeki isticvap şerhinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. Maddeleri gereğince gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra işbu dava dilekçesinin adı geçen davalıya tebliğinin yapılmış sayılacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.