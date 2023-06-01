T.C. YATAĞAN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 01 Haziran 2023

ESAS NO: 2021/452

KARAR NO: 2023/52

SANIK: Muhammet KAPLAN, Kemal ve Saniye oğlu,28.07.1985 Zonguldak dğ, TC No: 15383467142

SUÇ TARİHİ: 27.03.2021

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan, sanık Muhammet KAPLAN hakkında, Mahkememizin 26.01.2023 tarih, 2021/452 E, 2023/52 K. sayılı kararı ile yokluğunda, 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın bildirdiği adresten bulunamadığı, kolluk kuvvetince yapılan araştırmada da adresinin tespit edilemediği ve tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamaması nedeniyle tebliğ işlemi yapılamamış ve ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca Yurt genelinde yayın yapan bir gazete ile yine Yurt genelinde yayın yapan bir internet sitesinde ilanen tebliğine,İlan tarihinden itibaren 10 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 29.05.2023